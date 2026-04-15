UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 35^ giornata

In programma la 35^ giornata del campionato di Serie B. L’AIA ha comunicato i nomi degli arbitri e dei componenti delle sestine che dirigeranno i match previsti:
SAMPDORIA – MONZA Venerdì 17/04 h 20:30
MANGANIELLO
BAHRI – EL FILALI
IV: STRIAMO
VAR: LA PENNA
AVAR: PICCININI
BARI – VENEZIA h 15:00
DIONISI
ROSSI M. – CEOLIN
IV: ALLEGRETTA
VAR: MASSA
AVAR: GHERSINI
MANTOVA – AVELLINO h 15:00
CALZAVARA
CAPALDO – PASCARELLA
IV: GALIFFI
VAR: GIUA
AVAR: MONALDI
MODENA – FROSINONE h 15:00
AYROLDI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: KOVACEVIC
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GUALTIERI
SPEZIA – SUDTIROL h 15:00
ABISSO
MASTRODONATO – COLAIANNI
IV: TREMOLADA
VAR: COSSO
AVAR: DEL GIOVANE
PALERMO – CESENA h. 17:15
COLLU
LUCIANI – BITONTI
IV: IACOBELLIS
VAR: BARONI
AVAR: RUTELLA
JUVE STABIA – CATANZARO h. 19:30
TURRINI
EMMANUELE – GRASSO
IV: PALMIERI
VAR: MARINI
AVAR: NASCA
CARRARESE – PESCARA Domenica 19/04 h. 15:00
PEZZUTO
MOKHTAR – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: VOLPI
AVAR: PAGANESSI
PADOVA – REGGIANA Domenica 19/04 h. 17:15
MUCERA
CATALLO – PRESSATO
IV: ZANOTTI
VAR: PRONTERA
AVAR: DI VUOLO
EMPOLI – VIRTUS ENTELLA Domenica 19/04 h. 19:30
MARINELLI
GARZELLI – LAGHEZZA
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: SOZZA