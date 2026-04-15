UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 35^ giornata

In programma la 35^ giornata del campionato di Serie B. L’AIA ha comunicato i nomi degli arbitri e dei componenti delle sestine che dirigeranno i match previsti:

SAMPDORIA – MONZA Venerdì 17/04 h 20:30

MANGANIELLO

BAHRI – EL FILALI

IV: STRIAMO

VAR: LA PENNA

AVAR: PICCININI

BARI – VENEZIA h 15:00

DIONISI

ROSSI M. – CEOLIN

IV: ALLEGRETTA

VAR: MASSA

AVAR: GHERSINI

MANTOVA – AVELLINO h 15:00

CALZAVARA

CAPALDO – PASCARELLA

IV: GALIFFI

VAR: GIUA

AVAR: MONALDI

MODENA – FROSINONE h 15:00

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV: KOVACEVIC

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GUALTIERI

SPEZIA – SUDTIROL h 15:00

ABISSO

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV: TREMOLADA

VAR: COSSO

AVAR: DEL GIOVANE

PALERMO – CESENA h. 17:15

COLLU

LUCIANI – BITONTI

IV: IACOBELLIS

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

JUVE STABIA – CATANZARO h. 19:30

TURRINI

EMMANUELE – GRASSO

IV: PALMIERI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

CARRARESE – PESCARA Domenica 19/04 h. 15:00

PEZZUTO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: GALIPO’

VAR: VOLPI

AVAR: PAGANESSI

PADOVA – REGGIANA Domenica 19/04 h. 17:15

MUCERA

CATALLO – PRESSATO

IV: ZANOTTI

VAR: PRONTERA

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – VIRTUS ENTELLA Domenica 19/04 h. 19:30

MARINELLI

GARZELLI – LAGHEZZA

IV: TREMOLADA

VAR: SANTORO

AVAR: SOZZA