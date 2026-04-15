UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 35^ giornata

By Gabriella Calabrese
In programma la 35^ giornata del campionato di Serie B. L’AIA ha comunicato i nomi degli arbitri e dei componenti delle sestine che dirigeranno i match previsti:

 

Factory della Comunicazione

SAMPDORIA – MONZA Venerdì 17/04 h 20:30

MANGANIELLO

BAHRI – EL FILALI

IV:      STRIAMO

VAR:  LA PENNA

AVAR:   PICCININI

 

BARI – VENEZIA h 15:00

DIONISI

ROSSI M. – CEOLIN

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   MASSA

AVAR:    GHERSINI

 

MANTOVA – AVELLINO h 15:00

CALZAVARA

CAPALDO – PASCARELLA

IV:       GALIFFI

VAR:  GIUA

AVAR:    MONALDI

 

MODENA – FROSINONE h 15:00

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     KOVACEVIC

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    GUALTIERI

 

SPEZIA – SUDTIROL h 15:00

ABISSO

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV:      TREMOLADA

VAR:   COSSO

AVAR:    DEL GIOVANE

 

PALERMO – CESENA h. 17:15

COLLU

LUCIANI – BITONTI

IV:     IACOBELLIS

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

 

JUVE STABIA – CATANZARO h. 19:30

TURRINI

EMMANUELE – GRASSO

IV:     PALMIERI

VAR:    MARINI

AVAR:     NASCA

 

CARRARESE – PESCARA Domenica 19/04 h. 15:00

PEZZUTO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:     GALIPO’

VAR:     VOLPI

AVAR:      PAGANESSI

 

PADOVA – REGGIANA Domenica 19/04 h. 17:15

MUCERA

CATALLO – PRESSATO

IV:       ZANOTTI

VAR:     PRONTERA

AVAR:  DI VUOLO

 

EMPOLI – VIRTUS ENTELLA Domenica 19/04 h. 19:30

MARINELLI

GARZELLI – LAGHEZZA

IV:       TREMOLADA

VAR:     SANTORO

AVAR:   SOZZA

