fuorigioco semiautomatico
CalcioNewsSerie A

UFFICIALE, Serie A – Gli arbitri designati per la 33^ giornata

By Gabriella Calabrese
0

Nel prossimo fine settimana è in programma la 33^ giornata del torneo di serie A. L’AIA ha da poco comunicato i nomi degli arbitri e dei componenti delle sestine che dirigeranno i match:

SASSUOLO – COMO   Venerdì 17/04 h. 18.30

FOURNEAU

BARONE – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       GIUA

 

INTER – CAGLIARI    Venerdì 17/04 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      BONACINA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       DI BELLO

 

UDINESE – PARMA    Sabato 18/04 h. 15.00

DI MARCO

PERROTTI – BIFFI

IV:       RAPUANO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:        DI PAOLO

 

NAPOLI – LAZIO     Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI

LO CICERO – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     MERAVIGLIA

 

ROMA – ATALANTA    Sabato 18/04 h. 20.45

MARCENARO

BACCINI – ROSSI C.

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     GUIDA

AVAR:     SOZZA

 

CREMONESE – TORINO     h. 12.30

FABBRI

PERETTI – TRINCHIERI

IV:     ARENA

VAR:     LA PENNA

AVAR:      DOVERI

 

H. VERONA – MILAN     h. 15.00

CHIFFI

ZINGARELLI – LAUDATO

IV:       MASSIMI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     GARIGLIO

 

PISA – GENOA    h. 18.00

CREZZINI

PALERMO – MINIUTTI

IV:     COLOMBO

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       MASSA

 

JUVENTUS – BOLOGNA     h. 20.45

MASSIMI

BINDONI – TEGONI

IV:       PERENZONI

VAR:      MARINI

AVAR:      GUIDA

 

LECCE – FIORENTINA    Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA

COLAROSSI – DEI GIUDICI

IV:     PERRI

VAR:     DOVERI

AVAR:      CAMPLONE

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.