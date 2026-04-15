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Ucraina, incontro Meloni-Zelensky: “Italia interessata a produzione congiunta droni”

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(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al termine del faccia a faccia, le parole della presidente del Consiglio su una possibile “produzione congiunta di droni” tra Roma e Kiev. 

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“Continuiamo il sostegno a 360 gradi nei confronti dell’Ucraina. Ci siamo oggi confrontati molto anche su come rafforzare la nostra cooperazione in materia di difesa. L’Italia, in particolare, è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta, soprattutto sulla materia dei droni, settore nel quale sappiamo bene che l’Ucraina, in questi anni, è diventata una nazione guida”, le parole di Meloni.  

Dal canto suo, Zelensky ha dichiarato di “lavorare con i Paesi interessati”, per la “protezione dagli attacchi degli Shahed e la loro difesa”. Parlando a Palazzo Chigi, il leader di Kiev ha riferito di un “importante interesse dell’Italia” verso il programma di cooperazione sui droni: “Abbiamo concordato con Giorgia Meloni che i nostri team lavoreranno sui dettagli del programma”. 

 

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