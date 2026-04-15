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Trump contro Meloni, Iran tra ironia e sfottò: “Cara Italia, noi come alleato al posto degli Usa”

By Adnkronos
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(Adnkronos) – L’Iran torna a ironizzare sull’attacco del presidente americano Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, arrivando a proporsi all’Italia come alleato alternativo a Washington. “Cara Italia, il vostro primo ministro ha difeso il Papa e perso un alleato a Washington – ha scritto su X la missione diplomatica di Teheran in Ghana – Vorremmo offrirci per occupare il posto vacante”.  

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“Le nostre qualifiche: 7.000 anni di civiltà, un amore condiviso per la poesia, l’architettura e il cibo che richiede più tempo per essere preparato rispetto alla capacità di attenzione di Trump – scherza il post – L’unica cosa per cui Iran e Italia abbiano mai litigato è chi abbia inventato il gelato: il faloodeh è arrivato per primo, ma il gelato ha fatto più rumore. Siamo in una ‘guerra fredda’ su questo tema da 2.000 anni”. 

E ancora, sempre dall’ambasciata in Ghana: “L’Iran nega categoricamente tutte le accuse di taglio della pasta. Rispettiamo l’integrità territoriale degli spaghetti. Qualsiasi affermazione contraria è infondata e non riflette la nostra posizione ufficiale (Per favore, non controllate le nostre cucine per questo. Non vogliamo perdere il nostro potenziale alleato). 

Non è la prima uscita di questo tipo da parte di Teheran. Già nelle prime ore dopo le critiche di Trump – secondo cui a Meloni “non importa se l’Iran ha un’arma nucleare e fa saltare in aria l’Italia in due minuti” – un’altra missione diplomatica iraniana, in Thailandia, ha replicato con toni simili: “Perché dovremmo fare del male all’Italia? Adoriamo gli italiani, il calcio e il cibo, e amiamo città come Roma, Rimini, Pisa, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Genova e Torino, così come la Sardegna, la Sicilia e tutto ciò che c’è in mezzo”.  

A intervenire è stata anche l’ambasciata iraniana in Bulgaria. “Trump ha detto che l’Iran farebbe saltare in aria l’Italia in 2 minuti se avesse la possibilità. Incredibile! – ha scritto la missione diplomatica a Sofia – La politica dell’Iran è sempre stata improntata al rispetto delle nazioni, non alla loro distruzione”. 

Da segnalare anche l’ambasciata in Armenia, che si è rivolta direttamente a Trump: “Se confermiamo che hai vinto, se confermiamo che sei il più vittorioso autore di blocchi nell’intero mondo, poserai il telefono per mezz’ora – solo mezz’ora – per occuparti dei tuoi doveri principali? I 30 milioni di americani senza assicurazione sanitaria, gli 800mila americani senza casa, le infrastrutture americane in rovina. Il deficit di 38 trilioni di dollari…”. 

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