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Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia donna dal balcone e poi si butta anche lui

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Due persone sono morte oggi mercoledì 15 aprile precipitando dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di una coppia. L’ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. L’uomo, 61 anni, avrebbe lanciato la donna di 55 dal balcone, da un’altezza di circa tre metri, e poi si sarebbe lanciato lui stesso. Entrambi sono morti. 

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’episodio.  

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