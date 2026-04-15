Nazionale Femminile – Un set a zero alla Serbia e ora il match chiave
QUALIF. MONDIALE FEMMINILE DOMINATA LA SERBIA. CRUCIALE SABATO A COPENA GHEN
Uragano Italia. Capitan Girelli apre il festival del gol di testa, poi la seguono a ruota Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi. Le ragazze di Soncin hanno centrano ieri il primo successo nel girone di qualificazione ai Mondiali 2027 nella terza giornata, superando la squadra cuscinetto Serbia (davvero poca cosa) con il punteggio di 6-0. Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due uscite, a Leskovac è arrivato un sorriso pieno per continuare a inseguire il primo posto, l’unico che assegna il pass diretto per il Brasile. La missione, tra l’altro, è diventata meno complicata. Il motivo? La Danimarca ha fatto suo a sorpresa il derby in trasferta contro la Svezia per 2-1, salendo al comando con 7 punti e lasciando le cugine a 4 lunghezze insieme alle azzurre. E sabato c’è proprio Danimarca-Italia a Copenaghen (ore 15, diretta Rai 2): sarà come una finale. In palio, infatti, c’è l’aggancio in vetta o la fuga di Harder e compagne. In Serbia è stato un monologo: Girelli ha realizzato la rete numero 62 in azzurro, Giugliano (grande assist) ha festeggiato la presenza numero 100, Lenzini ha messo a segno il primo gol in Nazionale. «Ora pensiamo subito alla Danimarca perché vogliamo lottare per il nostro sogno», ha detto il ct Soncin.
Qualificazioni Mondiali 2027
Giocate ieri (3ª giornata): Serbia-Italia 0-6; Svezia-Danimarca 1-2.
Sabato (4ª giornata): Danimarca-Italia, Svezia-Serbia.
Classifica girone: Danimarca 7, Italia, Svezia 4, Serbia 1.
SERBIA 0 ITALIA 6
SERBIA (4-2-3-1): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric (23′ st Gajic); Stupar, Blagojevic (23′ st Scepanovic); Cavic (1′ st Bulatovic), Mijatovic (1′ st Sremcevic), Stokic; Matejic (42′ st Ciric). A disp.: Cetinja, Aleksic, Gakovic, Matijevic, Ilic. Ct: Stojkanovic
ITALIA (3-5-1-1): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Glionna (27′ st Bonfantini), Giugliano (35′ st Schatzer), Caruso (20′ st Beccari), Greggi, Oliviero; Dragoni (20′ st Cantore); Girelli (27′ st Piemonte). A disp. Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Di Guglielmo, Galli, Linari, Severini. Ct Soncin
ARBITRO: Antoniou (Gre)
MARCATRICI : 20′ pt Girelli, 36′ pt Oliviero, 45′ pt Lenzini. 16′ st Caruso, 43′ st Cantore, 49′ st Greggi
NOTE: Spettatori 685. Angoli: 10-1 per l’Italia. Recupero: 1′ pt, 3′ st
Fonte: CdS