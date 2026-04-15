Napoli, suggestione ritorno: Sarri può tornare in azzurro

Il Corriere della Sera esamina i possibili sviluppi in casa Napoli nel caso di un addio ad Antonio Conte, concentrandosi sia sui candidati alla successione sia sui margini economici entro cui il club dovrà operare. Secondo TuttoNapoli, Aurelio De Laurentiis è chiamato a rispettare vincoli di bilancio e non potrà più permettersi investimenti onerosi come quelli della scorsa estate, soprattutto su giocatori che non hanno soddisfatto le aspettative o non si sono rivelati funzionali al progetto tecnico. Questo indica una strategia più prudente sul mercato.

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Per quanto riguarda Conte, viene sottolineato anche l’aspetto economico legato a un’eventuale esperienza con la Nazionale: lo stipendio offerto non sarebbe paragonabile a quello percepito al Napoli.

Sul fronte dei possibili sostituti, emerge una rosa di nomi piuttosto chiara: Gian Piero Gasperini resta un’opzione concreta, soprattutto se non dovesse trovare un accordo con la Roma insieme a Ranieri. Piace anche Fabio Grosso, considerato un profilo emergente, mentre Enzo Maresca rappresenta una candidatura sempre più credibile. Infine, non si esclude un ritorno di Maurizio Sarri, soluzione che avrebbe anche un forte valore simbolico.