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Missione svecchiamento: Manna punta sui giovani per il nuovo ciclo

By Emanuela Menna
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Il Napoli di Antonio Conte per la stagione 2025/2026 presenta una rosa con molti giocatori esperti: circa 10 ultratrentenni su 26, con un’età media di 28-29 anni. Questo garantisce qualità e leadership, ma rende necessario un rinnovamento in ottica futura. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavorerà quindi per abbassare l’età media e aprire un nuovo ciclo. In questa direzione vanno i riscatti quasi certi di Alisson e Hojlund, la conferma di Vergara, i rientri di Rao e Hasa e l’interesse per giovani profili come Zeballos e Alajbegovic.

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