Lozano, la parabola discendente: niente Mondiali per il Chucky

Da quando è andato via da Napoli è cominciata la parabola discendente di Hirving Lozano. Non sarà neanche la mondiale con il suo Messico. Dopo il ritorno al PSV, la Mls, ma senza mai trovare smalto e continuità. Ne scrive Il Mattino. A San Diego dal gennaio 2025, Lozano ha firmato con il club californiano un contratto da 7,6 milioni di dollari a stagione (più o meno 6,5 milioni di euro all’anno) fino almeno al 2028. L’impatto non era stato cattivo: 9 gol e 8 assist in 27 partite. Tutto è cambiato la scorsa estate, quando il club americano ha comunicato al calciatore che avrebbe già potuto cercarsi una soluzione differente, ricevendo un no dal calciatore e dal suo entourage. In pratica, da quando il campionato americano è ricominciato a febbraio scorso, l’ex azzurro non è mai stato convocato dal club, allenandosi con i compagni ma mai preso in considerazione per le gare. Il ct Aguirre gli tese la mano convocandolo in nazionale e gli chiese di trovare una sistemazione diversa, ma il messicano ha sempre detto no a qualsiasi soluzione alternativa pretendendo dal San Diego il pagamento degli onorari previsti. Per i prossimi due anni. Una scelta forte, che ha messo fin qui fine alla sua carriera all’alba dei 31 anni. La certezza, oggi, è che ai nastri di partenza del Mondiale nel suo Paese non ci sarà.