Incontro con la società, Conte e il suo futuro al Napoli

Il futuro di Antonio Conte al Napoli, sarà deciso a breve con una riunione che si terrà con De Laurentiis, Manna e l’ad Chiavelli. Il Corriere dello Sport scrive: “Il discorso di De Laurentiis non lascia spazio alle interpretazioni e non serve aggiungere commenti: il quadro è netto e pennellato con il senso dell’urgenza. A questo punto, la riunione per programmare il futuro con il ds Manna e l’ad Chiavelli inizialmente immaginata a fine stagione o a Champions raggiunta, sarà ragionevolmente anticipata. De Laurentiis rientrerà oggi a Roma e nel weekend si sposterà a Napoli, dove sabato la squadra sfiderà la Lazio. La prima occasione, volendo, è servita. «Se si sacrifica dopo due anni in cui ha costruito un Napoli fortissimo, una sua creatura, ucciderebbe il suo bambino, abbandonandolo proprio all’ultimo minuto», ha aggiunto Adl sul discorso dell’urgenza di sapere. L’immediatezza garantirebbe al club velocità di azione e riflessioni accurate, soprattutto sulla scorta dell’esperienza maturata a proprie spese nei lunghi giorni e nei lunghissimi mesi successivi all’addio di Spalletti (fine maggio 2023)”.

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