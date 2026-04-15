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Incontro con i detenuti di Poggioreale: “non mollare mai” di Antonio Conte

By Emanuela Menna
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Antonio Conte ha incontrato i detenuti del carcere di Poggioreale in un confronto autentico, raccontando il suo percorso personale tra difficoltà e crescita. Il dialogo si è concentrato su temi profondi come responsabilità, disciplina e capacità di rialzarsi. Sul concetto di “non mollare mai“, ha chiarito che non è uno slogan ma un processo consapevole: “Tutti sbagliano“, ma conta affrontare gli errori e migliorarsi. Ha poi sottolineato il valore della disciplina nei momenti difficili e l’importanza di affrontare il passato senza nasconderlo, perché il fallimento non va evitato ma compreso per poter ripartire davvero.

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