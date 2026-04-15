Il Mattino – Novità sul futuro di Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora da capire, ma sembra lontano dal Napoli, come sottolinea Il Mattino. “Non ha deciso il futuro, ma l’ultimo episodio ha di fatto spalancato le porte a una cessione anticipata del gigante belga. La sua posizione era già sotto i riflettori del mercato azzurro, ora però tutto sembra già scritto. Il Napoli è disposto a lasciarlo andare, ma dove? Lo scorso dicembre, in occasione della trasferta araba, qualche club del continente s’è pure fatto avanti, come era stato l’estate scorsa. L’agente – di continuo a colloquio con il club – è all’opera per una destinazione. Ma ora la geografia del pallone è cambiata e anche i conflitti in Medio Oriente possono complicare il mercato del Napoli. Il club azzurro sa di non poter richiedere cifre astronomiche per una sua partenza, difficilmente si troveranno club interessati in Europa però. Si guarderà all’estero, lontano: la MLS può essere un’occasione ma resta l’ipotesi più romantica: il ritorno all’Anderlecht. Complicato ma non impossibile. Dove tutto era cominciato con al fianco papà Roger”.

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