Galli punge De Laurentiis: “Basta accuse generiche, servono nomi e responsabilità”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Beppe Galli, presidente Assoagenti. A seguire le sue parole: “Stimo tanto De Laurentiis, dovete essere voi a capire se è giusto commentare o meno. De Laurentiis sa fare calcio, ma non si deve sparare nel mucchio, bisogna fare nomi e cognomi, troppo facile sparare sui procuratori. Con Gentile pure abbiamo fatto lo stesso comunicato. Quando dice che gli hanno preso i soldi dalla borsa, deve fare nome e cognome e dargli un calcio in culo, non bisogna sparare nel mucchio. Chi fa una denuncia del genere, deve fare nome e cognome. Un giocatore che viene assistito da un abusivo non viene squalificato! E non si può far nulla, i presidenti dovrebbero fare di più, discutere e fare il bene del calcio. La categoria dei procuratori è chiacchierata e non c’è dubbio, ma se ci sono problemi vanno risolti. Ci sono persone che saprebbero fare calcio, ma ci sono sempre gli interessi di mezzo”.

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