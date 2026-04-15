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Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni, lei risponde: “Che succede?”

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(Adnkronos) – Nella puntata di oggi de ‘La Pennicanza’, Fiorello chiama (davvero) la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in viva voce fa ascoltare il telefono che però squilla a vuoto. Ma con grande sorpresa dello showman, improvvisamente, arriva un messaggio di risposta della premier, e Fiorello incredulo lo legge: “Non posso rispondere, che succede?”, scrive Meloni. E lui, replica con un vocale: “Giorgia, scusa, siccome siamo in diretta radio, nessuno credeva che io avessi il numero del presidente del Consiglio e ho detto: ‘Adesso chiamerò il presidente del Consiglio solo per salutare e per dire ‘ciao’ e poi avrei chiuso, solo per sentire cosa sta succedendo con l’amico Donald (Trump, ndr). Tutto qua Giorgia”.  

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A quel punto Biggio, visto il botta e risposta a distanza aggiunge, rivolgendosi alla premier: “Se vuoi mandare anche un vocale a noi ci basta”, e Fiorello conclude con una battuta, “Ci saluti Zelensky, grazie”, tra gli applausi del pubblico in studio.  

 

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