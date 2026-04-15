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Esposito: “Conte ct? Difficile che De Laurentiis lo lasci andare così facilmente”

By Giovanni Esposito
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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta Elisabetta Esposito, Di seguito le sue parole.

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“Conte ct della Nazionale? Lo scenario è in divenire, viste le parole di De Laurentiis, che ha dato endorsement su Malagò, non penso che lasci andare così facilmente uno come Antonio Conte. A meno che non ci sia un unico candidato per la FIGC, il 13 maggio è la data di scadenza per presentare le candidature. Chi sarà l’arbitro della partita Malagò-Abete? Sarà l’Assocalciatori. I due candidati hanno un incontro con AIC nei prossimi giorni. La candidatura di Malagò non dispiace a molti calciatori. È un nome dirigenziale e sportivo. Ovviamente siamo in una fase di interlocuzione. Per Abete non basta un nome di un calciatore per risolvere i problemi, ma di certo non è stato un bell endorsement nei confronti dell’Assocalciatori. Ci sono anche Albertini e Damiano Tommasi, ma quello che non vogliono nell’AIC è essere loro stessi a candidare un calciatore. Se un calciatore dovrà essere, deve arrivare da un’altra componente. Già Albertini e Tommasi si candidarono a loro tempo e hanno perso. LND candida Abete, difficile pensare chi potrebbe lanciare un calciatore. Da dove si riparte? Andrei a chiedere un aiuto al governo per il vincolo sportivo, cioè la possibilità di non perdere i giovani sottocontratto. I club costruiscono un percorso di un ragazzino, investono, poi a 15 anni arriva un altro club che se lo prende gratis. Questo vincolo fu abolito già nel 2023. Le urgenze poi sono tante, l’unica cosa che è difficile è mettere l’obbligo italiani in campo. Ma per una questione di leggi europee. Poi serve intervenire sugli stadi, perché ha un impatto sui diritti televisivi. Le differenze nei programmi di Malagò e Abete chi le fa? Le riforme sui campionati. Sia Malago che Abete sono abbastanza d’accordo che bisogna diminuire i club professionistici. Per evitare fallimenti a cui siamo abituati ad assistere, sarebbe meglio avere criteri più stringenti per iscriverti ai campionati. Abete ha parlato chiaro di professionismo ipertrofico: sarà un punto importante. Saranno giorni di incontri”

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