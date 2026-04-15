Italy’s defender Alessandro Buongiorno attends a press conference of the national team in Iserlohn, Germany, 27 June 2024. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
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“E’ stato un grosso errore non vendere Kvara in estate”, chiarisce De Laurentiis

By Emilia Verde
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Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in un’intervista a The Athletic, in cui fra le altre cose racconta della cessione di Kvara al PSG. Il Corriere dello Sport scrive: “Adl, poi, ha parlato di Kvaratskhelia: «Quando abbiamo iniziato con Conte, abbiamo ricevuto un’offerta di 200 milioni dal Psg e da altri club per cedere Osimhen e Kvara insieme. Conte disse: “Osimhen potete venderlo, ma per favore non vendete Kvara”. È stato un grosso errore perché dopo ho avuto grandi problemi con il padre e l’agente. Qualsiasi giocatore di età inferiore ai 28 anni, dopo tre anni di contratto può praticamente liberarsi per niente. E poiché questo giocatore e il suo agente erano assolutamente determinati a lasciare Napoli, ho deciso che era meglio venderlo». Per 70 milioni al Psg, a gennaio. De Laurentiis poi rilancia una serie di idee per rivoluzionare il calcio: «Le partite sono troppo lunghe, ridurrei ogni tempo a 25 minuti e non userei mai più il cartellino rosso e il giallo. Direi: fuori per cinque minuti con il giallo e 20 con il rosso. Anche il fuorigioco va cambiato di molto»”.

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