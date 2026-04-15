De Laurentiis, supercar da sogno: nel “garage” 31 auto di lusso per un valore da 21 milioni

Il presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente acquistato un’auto da circa 2,3 milioni di euro, arricchendo una collezione già composta da 31 vetture tra supercar e auto d’epoca. Il valore complessivo del “garage” della Filmauro, la holding dell’imprenditore, è stimato intorno ai 21 milioni di euro. La collezione comprende principalmente modelli di fascia altissima, con una forte presenza di marchi come Porsche, Ferrari e Mercedes. Molte delle auto sono pezzi rari o in serie limitata, acquistati anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti. Tra i modelli più preziosi figurano diverse Porsche storiche e moderne, alcune considerate vere e proprie rarità da collezione. Secondo quanto riportato, l’ultima auto acquistata sarebbe una vettura prodotta in edizione limitata, elemento che giustifica il prezzo eccezionalmente elevato. Il garage del patron azzurro non è destinato all’uso quotidiano, ma rappresenta una collezione di investimento e passione, con un valore medio di circa 680 mila euro per auto. Il pezzo si inserisce in un contesto più ampio di collezionismo automobilistico che coinvolge anche altri grandi imprenditori e personaggi noti, tra cui John Elkann e lo stilista Giorgio Armani, entrambi appassionati di auto storiche e di lusso. Nel “garage” di De Laurentiis trovano spazio anche vetture iconiche e rare, alcune delle quali legate alla storia del marchio Porsche, come modelli degli anni ’60 e ’80, oltre a supercar moderne ad alte prestazioni. Un patrimonio automobilistico che si affianca alle attività cinematografiche e sportive del gruppo, con il calcio sempre più centrale nei bilanci della Filmauro e il settore auto che rimane una nicchia di investimento e passione personale.