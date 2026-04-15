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De Laurentiis, supercar da sogno: nel “garage” 31 auto di lusso per un valore da 21 milioni

By Sara Di Fenza
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Il presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente acquistato un’auto da circa 2,3 milioni di euro, arricchendo una collezione già composta da 31 vetture tra supercar e auto d’epoca. Il valore complessivo del “garage” della Filmauro, la holding dell’imprenditore, è stimato intorno ai 21 milioni di euro. La collezione comprende principalmente modelli di fascia altissima, con una forte presenza di marchi come Porsche, Ferrari e Mercedes. Molte delle auto sono pezzi rari o in serie limitata, acquistati anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti. Tra i modelli più preziosi figurano diverse Porsche storiche e moderne, alcune considerate vere e proprie rarità da collezione. Secondo quanto riportato, l’ultima auto acquistata sarebbe una vettura prodotta in edizione limitata, elemento che giustifica il prezzo eccezionalmente elevato. Il garage del patron azzurro non è destinato all’uso quotidiano, ma rappresenta una collezione di investimento e passione, con un valore medio di circa 680 mila euro per auto. Il pezzo si inserisce in un contesto più ampio di collezionismo automobilistico che coinvolge anche altri grandi imprenditori e personaggi noti, tra cui John Elkann e lo stilista Giorgio Armani, entrambi appassionati di auto storiche e di lusso. Nel “garage” di De Laurentiis trovano spazio anche vetture iconiche e rare, alcune delle quali legate alla storia del marchio Porsche, come modelli degli anni ’60 e ’80, oltre a supercar moderne ad alte prestazioni. Un patrimonio automobilistico che si affianca alle attività cinematografiche e sportive del gruppo, con il calcio sempre più centrale nei bilanci della Filmauro e il settore auto che rimane una nicchia di investimento e passione personale.

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