Reginaldo è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli, le sue difficoltà realizzative e l’efficacia del duo Alisson-Hojlund. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

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“Alisson è riuscito anche un po’ a difendere, quando è stato chiamato in causa. Nell’1vs1 in campo aperto fa la differenza. Ora che il Napoli è secondo e non ha niente da perdere, gli concederei più minuti, come me ne aspettavo di più contro il Parma. E’ un giocatore che sta crescendo: più si gioca, più ci si allena e più si migliora. In Portogallo non aveva giocato molto, ora ha recuperato il ritmo partita. Mi piace molto come giocatore, cerca sempre l’uno contro uno sia esternamente che tagliando verso l’interno. Credo possa dare tantissimo in queste ultime partite, mi auguro però che possa giocare un po’ di più.

Cambiando i due esterni e mettendo Alisson e Neres, Hojlund potrebbe avere maggiori rifornimenti.

Hojlund fa un grandissimo lavoro ma ha bisogno dell’assistenza di compagni di squadra che facciano l’1vs1 e creino superiorità numerica. In questo modo il danese potrebbe essere più efficace in fase realizzativa”.