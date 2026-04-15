‘Core d’Autore’, a Roma la nuova scena musicale indipendente in un live diffuso

(Adnkronos) –

Il cuore pulsante della musica indipendente batte a Roma. Il prossimo 24 aprile, la Capitale accoglie ‘Core d’Autore’, un evento concepito come un ‘live diffuso’ dove la sensibilità artistica e la sperimentazione diventano i binari di un percorso musicale autentico. Ospitata negli spazi creativi di Core The Hub, la serata si propone non solo come un concerto, ma come un’esperienza immersiva volta a connettere il pubblico con l’identità profonda dei nuovi talenti della scena italiana. La line-up di ‘Core d’Autore’ riflette la varietà e la ricchezza del panorama underground attuale, intrecciando generi e suggestioni diverse come ‘Disoriente’: direttamente da Milano, questo progetto jazz mediterraneo fonde improvvisazione e narrazione sonora. Un live capace di trasportare l’ascoltatore in un immaginario onirico, dove le radici culturali incontrano la libertà del jazz.

Factory della Comunicazione

E ancora Flaminia Scapigliati: la cantautrice romana porta in scena un set ‘marittimo’ popolato da ninfe e creature mitologiche. La sua voce guida il pubblico in un’atmosfera evocativa e profonda, dove il mito si fa canzone e ‘Gem’: Intimità e delicatezza sono le cifre stilistiche di questo progetto ‘floreale’. Accompagnata dal suo ukulele, Gem crea una connessione immediata e accogliente grazie a una voce eterea che arriva dritta al cuore. Infine Montreali: il duo romano rappresenta l’anima più contemporanea della serata. Il loro sound strizza l’occhio all’elettronica, muovendosi con dinamismo tra ricerca sonora e ritmi coinvolgenti. ‘Core d’Autore’ nasce dall’esigenza di ridare spazio all’ascolto attento. In un’epoca di fruizione rapida, l’evento invita a fermarsi e “ascoltare con il cuore”, trasformando ‘Core The Hub’ in un crocevia di incontri tra artisti e spettatori.

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