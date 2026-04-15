Come sempre c’è un piano B. AdL non si farà trovare impreparato

PIANO B. In questo momento l’aria è frizzante, diciamo così: l’intervista di Beverly Hills non è passata inosservata in America, figuriamoci in Italia e a Castel Volturno.

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E nel frattempo, poiché la vita è una sorpresa ma il calcio non ammette di essere sorpresi, se Conte dovesse decidere di non proseguire o se le parti dovessero decidere insieme di non avvertire più quella famosa sintonia, allora bisognerebbe riaprire un libro che il club ha chiuso in un cassetto: nel caso in cui dovesse anche lui cambiare strada e andare via dalla Roma, è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte. Proprio come Italiano, tante ottime cose al Bologna. E poi Grosso, vicino alla salvezza con il Sassuolo. E un occhio aperto su Sarri, illustre del passato, non si potrebbe escludere considerando che è in bilico anche la sua situazione alla Lazio. Quanti “se”. Troppi “ma”. Fonte: CdS