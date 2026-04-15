Bucchioni: “Ct, panchine e intrecci di mercato: Conte in pole, dubbi su Gasperini al Napoli”

Nel corso della trasmissione Maracanà su TMW Radio è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni, analizzando i possibili scenari sulle panchine di Serie A e non solo. A seguire le sue parole:

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“Inzaghi-Milan non so, più per una questione di opportunità. Non credo visto il recente passato interista. Scelta del ct potrebbe avere effetto domino? Le parole di Allegri sono state chiare, non mi pare sia orientato ad andare, mentre Conte lo ha detto chiaramente che andrebbe volentieri. E possiamo metterci anche Inzaghi in corsa come ct, le credenziali sono quelle. lo rimango su Conte, ha ragione ADL, che gli ha dato subito il via libera, deve dirglielo per tempo per sostituirlo a modo. Sono i tempi che non tornano, perche il presidente FIGC lo eleggono il 22 giugno e i giochi per le panchine devono essere gia fatti da tempo. Gasperini al Napoli? Ho dei dubbi. Conosciamo bene ADL, uno come lui si mette in casa Gasperini, conoscendolo? Sarri-Fiorentina? Può succedere di tutto ma si e lasciato malissimo con Paratici. L’esonero alla Juve è stato pesante, poi lo ha raccontato Sarri cosa e stato quella stagione. So che Paratici sta corteggiando Grosso, lo dico da un mese. Chi e che ha fatto un’impresa quest’anno come allenatore? A dire il vero miracoli veri non ne vedo, neanche Chivu. L’inesperienza l’ha mostrata comunque, vedi l’eliminazione Champions. Ha rivitalizzato pero il gruppo, ha cambiato qualcosa rispetto a Inzaghi ma qualcosa per strada ha lasciato. Chi ha fatto un bel lavoro direi Grosso. Che ne pensa del lavoro di Vanoli? Ha fatto un buon lavoro, ma non cose straordinarie. Doveva salvarsi e lo sta facendo. La Fiorentina si e trovata li ma con un organico che ha qualita. Gli va detto bravo, ma non sto qui ad applaudire. La partita con la Lazio inguardabile, in Conference non ci siamo proprio, Vanoli ha fatto un po’ più del suo ma non oltre”.