Ni Napoli 14/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Parma / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Amir Rrahmani
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Aspettando la Lazio: Rrahmani potrebbe essere tra i convocati

By Gabriella Calabrese
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Mentre non si fa altro che parlare dei “messaggi” di patron Aurelio, il Napoli sta preparando la partita di sabato, al Maradona, contro la Lazio. Occorre blindare la Champions ed il secondo posto e continuare con l’imbattibilità casalinga. Scrive il CdS: “Allenamento mattutino, ieri, alla ripresa a Castel Volturno. Squadra in campo per preparare la sfida alla Lazio dell’ex Sarri, appuntamento sabato (ore 18) al Maradona, la prima delle ultime sei finali (quattro in casa) per concludere l’annata nel migliore dei modi. Con alcuni protagonisti di lusso assenti ma pronti a rientrare. Come Amir Rrahmani. Di quelli al momento ancora out, il centrale è il più vicino al ritorno tra i convocati. Ci sono speranze concrete per il suo recupero, ma si continuerà a valutare in questi giorni. Rrahmani manca dal 15 febbraio e ha saltato le ultime sette partite di Serie A per la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata contro la Roma. Ma il peggio, ora, è alle spalle. Ci vorrà invece ancora un po’ di tempo per il capitano, Di Lorenzo (fine aprile), così come per Neres e Vergara. Lukaku è in Belgio. Intanto è partita ieri la prevendita per la gara di venerdì prossimo contro la Cremonese, la seconda al Maradona dopo la Lazio. Per la sfida di sabato, invece, c’è già il sold out. Secondo pienone di fila dopo quello col Milan”

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