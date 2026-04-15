Ascolti tv, la replica di ‘Montalbano’ vince la prima serata con il 15,9%

(Adnkronos) – La replica dell’episodio ‘Gatto e cardellino’ de ‘Il commissario Montalbano’ ha vinto la prima serata di ieri con il 15,9% di share. La serie di Rai1 con Luca Zingaretti ha incollato allo schermo 2.811.000 telespettatori. Su Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’ ha intrattenuto 1.809.000 telespettatori, pari al 15,1%. Su La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.810.000 telespettatori e l’11,1%. Su Rai2, ‘Belve’ ha conquistato 1.280.000 telespettatori, pari all’8,6%.

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Su Italia1, ‘Le Iene presentano: La Cura’ ha raggiunto 804.000 telespettatori e il 7%. Su Rete4, ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 546.000 telespettatori e il 4,2%. Sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ ha radunano 600.000 telespettatori, pari al 3,5%. Poco sotto con il 3,2% c’è ‘FarWest’ – in onda su Rai3 – è stato visto da 487.000 telespettatori.

Nella fascia access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.987.000 telespettatori e il 23,1%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha registrato 4.392.000 telespettatori (21.7%) e ‘Affari Tuoi’ 4.779.000 telespettatori e il 22,1%.

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