AdL svela un retoscena Conte/Kvaratskhelia/Osimhen

Il retroscena

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Uno dei pochi rimpianti di questa esperienza, secondo De Laurentiis, è aver accontentato Conte sulla permanenza di Kvaratskhelia, almeno inizialmente. “All’inizio della nostra avventura, abbiamo ricevuto un’offerta da 200 milioni dal Psg e altri club per vendere in blocco Osimhen e Kvaratskhelia insieme. Conte mi disse “puoi vendere Osimhen, ma per favore non vendere Kvaratskhelia”. È stato un grande errore, perché poi ho avuto problemi sia con il padre che con il suo agente”.

Col senno di poi, a ogni modo, con 150 milioni incassati, non è andata poi così male. Fonte: Gazzetta