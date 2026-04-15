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ADL e i procuratori: “Nel calcio, l’agente è solo un vampiro che succhia soldi da ogni dove”

By Emilia Verde
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Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in un’intervista a The Athletic, in cui fra le altre cose, sottolinea il suo pensieri sui procuratori. Il Corriere dello Sport scrive: “Non solo Conte nell’intervista di De Laurentiis a “The Athletic”. Il presidente ha parlato ancora dei procuratori: «Nell’industria cinematografica americana, l’agente è fondamentale perché può garantire il successo di un regista, uno sceneggiatore o un attore. Nel calcio, invece, l’agente è solo un vampiro che succhia soldi da ogni dove». Ieri, l’AIACS ha diffuso un comunicato di risposta respingendo fermamente una precedente «accusa di inaudita gravità, lanciata da De Laurentiis alla Cbs, secondo cui vi sarebbero soggetti, legati alla Nazionale, che, per convocare calciatori, riceverebbero “soldi sottobanco da agenti per convocarli in Nazionale”, aggiungendo che “sta accadendo in Italia”». L’AIACS lo ha invitato «a denunciarli alle autorità competenti»”.

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