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Turchia, studente apre il fuoco nella sua scuola poi si toglie la vita: 16 feriti

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(Adnkronos) –
Sparatoria in una scuola a Sanliurfa nel sudest della Turchia, dove uno studente è entrato con un fucile e ha sparato in modo indiscriminato. Sedici persone sono rimaste ferite e lo studente responsabile della sparatoria e di aver tenuto in ostaggio diverse persone si è suicidato. Ad annunciarlo è stato il governatore di Sanliurfa Hasan Sildak ai microfoni di Ntv. 

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Il ragazzo era uno studente della scuola superiore professionale e tecnica anatolica Ahmet Koyuncu, situata nel distretto di Siverek.  

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