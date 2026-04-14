Spalletti inizia a fare nomi: il primo è quello di Stan Lobotka

A Napoli, e non solo a Napoli, lo sanno tutti: un calciatore con le caratteristiche di Stan Lobotka non esiste. E sanno tutti che lo slovacco è stato il fulcro di un meraviglioso e vincente Napoli targato Spalletti. Per cui, che l’attuale tecnico della Juventus, lo stimi e lo richieda…Ne scrive Tuttosport: “Tra i nomi che il tecnico bianconero ha intenzione di proporre alla società non mancherà di certo quello di Stanislav Lobotka. Questione di rapporti, eccezionali – i due non si sono mai persi di vista da quando Lucio ha lasciato Napoli -, di stima e riconoscenza reciproca. Il regista slovacco sa di dovere a lui la sua consacrazione calcistica. Quel salto di qualità definitivo che ne ha fatto uno dei centrocampisti più completi d’Europa. Sarà difficile, dunque, rimanere indifferenti nel momento in cui sarà lo stesso Spalletti ad alzare il telefono per convincerlo a sposare il suo progetto tecnico”.

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