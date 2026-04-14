Scott e Antonio, due vincenti, lo si percepisce anche dagli sguardi

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay e il suo allenatore Antonio Conte, hanno una cosa importante in comune, la voglia perenne di vincere, sempre e comunque. Il Mattino scrive: “L’operazione rinnovo scatta ora. Ora che la stagione sta per chiudersi e che l’obiettivo concreto è mantenere il secondo posto. Non sarebbe male per Scott, in fondo: in due anni d’Italia uno scudetto, una Supercoppa, un secondo posto e una ottima performance personale in Champions League. Tutto sommato, tutti ne sarebbero felici. Tutti ma non lui, non McTominay, che ha sempre dentro il sacro fuoco della vittoria. Anche per questo lui e Conte si sono riconosciuti subito, da lontano. Sono proprio incapaci di non pensare alla vittoria. Si è letto anche dagli sguardi, dalle parole dello scozzese domenica, ai microfoni delle tv dopo il pareggio contro il Parma: le attenuanti ci sarebbero pure, ma non sono mica utili a giustificare tutto. McT lo sa ma sa anche che tutto ciò può essere un insegnamento per quello che verrà”.

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