Scenari possibili: per Malagò è Allegri il ct ideale

Ieri, la maggior parte dei club di Serie A. si è “schierata” dalla parte di Giovanni Malagò quale presidente della FIGC e sarà lui il candidato proposto. In campo, per le elezioni che si terranno il 22 giugno, anche il presidente dei Dilettanti, Abete. Stamattina, Il Corriere della Sera, scrive di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, tra i possibili candidati per la guida della Nazionale. Se da Milanello fanno sapere che Allegri fa parte del progetto e dunque non verrebbe liberato con facilità, un particolare rilancerebbe con forza la sua candidatura azzurra: sono in molti a pensare, spiega il quotidiano, che Allegri sia considerato da Malagò come ct ideale. Gli altri nomi sono, come è noto, quelli di Antonio Conte e Roberto Mancini. Lo scenario è però molto fluido e include Claudio Ranieri in caso di divorzio dalla Roma e Daniele De Rossi.

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