Rrahmani verso il recupero, buoni segnali già in vista della Lazio

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani potrebbe rientrare, almeno in panchina, già per la partita di sabato contro la Lazio, ma le sue condizioni saranno valutate fino alla fine. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli riprenderà la preparazione oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Conte. Con lo scudetto ormai più chimera che sogno, alla luce dei risultati dell’ultima giornata, la squadra dovrà provare a blindare aritmeticamente l’accesso in Champions quanto prima. Servono punti e vittorie, insomma, a partire dalla prossima partita con la Lazio, in programma sabato alle 18 al Maradona. Da valutare Rrahmani, l’unico degli indisponibili a nutrire concrete speranze di recupero: le sue condizioni, però, verranno valutate quotidianamente fino alla vigilia. Fuori causa Di Lorenzo, atteso a fine aprile, Lukaku, Neres e Vergara. Il Maradona viaggia verso un altro sold out”.

Factory della Comunicazione