Rinnovo McTominay, il Napoli vuole blindarlo fino al 2030

Scotte McTominay, uno dei pilastri di questo Napoli, potrebbe approcciarsi presto al suo rinnovo, anche perchè il club conosce bene il suo valore, e vuole blindarlo. Il Mattino scrive: “Il contratto scade nel 2028, accenni di appuntamenti con le parti ci sono già stati: il Napoli, in pratica, ha fatto sapere già molto tempo fa all’entourage del calciatore che avrebbe voglia di mettere nero su bianco un prolungamento di contratto che si spinga avanti almeno di un altro anno con opzione aperta fino al 2030 e ritocco importante sull’ingaggio: oggi percepisce poco più di 3 milioni netti a stagione. Sarebbe un modo per promettersi fedeltà quasi “a vita”: il prossimo dicembre, infatti, Scott festeggerà i 30 anni. Nel 2030 ne avrebbe almeno 34 al termine del suo contratto. L’età in cui si pensa a come spendere gli ultimi anni della carriera. L’appuntamento non è ancora fissato ma le tempistiche ci sono già: il club proverà a far quadrare i conti già prima dell’estate e della Coppa del Mondo, per evitare incertezze e per regalarsi una estate di tranquillità”.