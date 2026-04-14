Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Lazio
Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti aspettando la gara contro la Lazio, sabato al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli riprenderà la preparazione oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Conte. Con lo scudetto ormai più chimera che sogno, alla luce dei risultati dell’ultima giornata, la squadra dovrà provare a blindare aritmeticamente l’accesso in Champions quanto prima. Servono punti e vittorie, insomma, a partire dalla prossima partita con la Lazio, in programma sabato alle 18 al Maradona”.