Napoli Legends, calcio e musica: anche Dolcenera a Fuorigrotta

Calcio e musica. Tantissimi artisti del pallone, vecchie glorie azzurre, e note nell’aere di Fuorigrotta tra poco più di un mese. Per un ottimo motivo, per essere d’aiuto. Scrive Il Mattino: “Anche la cantante Dolcenera parteciperà all’evento delle Napoli Legends martedì 26 maggio allo stadio Maradona, con raccolta di fondi da destinare al restyling del Teatro De Filippo dell’istituto minorile di Nisida, con la partecipazione di tanti ex calciatori del Napoli, tra cui Careca, Krol, Mertens, Zola, Ferrara”