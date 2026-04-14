Napoli, avversarie Champions. Allegri e Spalletti per un faccia a faccia importante

Il Napoli dovrà pensare a blindare la qualificazione Champions, ma intanto le avversarie sono comunque in corsa. Il Corriere dello Sport scrive: “Milan, reduce da due sconfitte consecutive e ora terzo a -3 dal Napoli, a +3 sulla Juve e +5 sul Como: è in vantaggio nei confronti con Inter, Roma e Como, in parità con il Napoli e in svantaggio contro nessuno. L’idea è che la sfida con la Juve, a sua volta in vantaggio contro Napoli, Roma e Atalanta e in svantaggio contro il Como, sarà uno snodo cruciale per il Diavolo e Signora: all’andata, allo Stadium, finì 0-0. Il Milan, però, se la vedrà anche con l’Atalanta; poi, tutte partite contro avversari senza velleità o problemi particolari. Il calendario non è proibitivo per Max e per Spalletti: ecco perché il faccia a faccia assumerà un rilievo notevole. A seguire, il Como. Per niente ridimensionato dalla sconfitta con l’Inter, nonostante le parole di Fabregas, e titolare di un gioco che autorizza a sognare: è in parità contro Roma e Dea, e al di là dell’incrocio con il Napoli ha un calendario in discesa perché sfiderà squadre quasi salve o all’epoca già salve (Sassuolo, Genoa, Parma), il Verona ultimo e la Cremonese, ora in piena lotta. Riepilogo: incertezza enorme”.

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