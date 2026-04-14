McTominay, lo scozzese goleador che ha convinto tutti. In Europa solo un centrocampista più prolifico di lui

Il Napoli sta cominciando pian piano a preparare il rinnovo per Scott McTominay, uno dei pilastri della squadra, che coi suoi gol ha spesso risolto partite e situazioni. Il Mattino scrive: “In America uno come lui lo chiamerebbero “all around”: quell’atleta (di qualsiasi disciplina) capace di contribuire in modo significativo nelle diverse fasi di gioco, con compiti diversi, in situazioni diverse. Insomma, uno bravo a fare tutto. McTominay è questo qui, basta riavvolgere il nastro di questi mesi napoletani: era partito addirittura da esterno sinistro a inizio anno, poi è tornato a fare la mezz’ala, ha giocato da sottopunta e anche da mediano quando Conte ha cambiato per lui i compiti in campo. Nelle ultime due partite, poi, in corsa ha fatto tutto: con il Milan, addirittura, si è ritrovato punta centrale vista l’assenza dell’amico Hojlund in campo. Insomma, chiedetegli di fare una cosa e lui la farà. Soprattutto, chiedetegli di fare gol: a Parma è arrivata la rete numero 12 della sua annata, lo scorso anno furono 13. Può addirittura migliorare lo score nelle ultime sei curve di questa stagione. Non così impossibile per chi alza sempre l’asticella della sua carriera. Anche per Scott Napoli è al centro: non ha mai ascoltato altre offerte in questi mesi, ancora ne arriveranno la prossima estate ma l’azzurro ha la priorità. Poi bisognerà incontrarsi per mettere sul tavolo tutto. McTominay ci potrà mettere anche il “titolo” di centrocampista più prolifico d’Europa: al momento più gol di lui li ha segnati solo Amiri al Mainz, 15 ma con 9 rigori, ha tutto il tempo per superarlo e superarsi. Negli ultimi due anni solo lui è riuscito a mettere insieme 20 gol in campionato. Numeri che basterebbero già da soli a convincere tutti. Lo scozzese goleador, che il prossimo anno vuole portare il suo Napoli più avanti anche in quella Champions League che fa da giardino di casa. Tutto, però, dopo il Mondiale in cui vuole fare da protagonista: si metterà in vetrina con la Scozia e tutti potranno godersi lo scozzese napoletano. Poi sarà il momento di fare ritorno in ritiro e prepararsi all’anno che verrà. Magari con un rinnovo in più in tasca e l’obiettivo di allungarsi la vita a Napoli. È al centro del progetto di oggi e domani: per i tifosi Scott resta una certezza. Non solo in zona gol”.