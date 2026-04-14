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Mancini elimina Inzaghi in Champions asiatica (e in contemporanea vince il campionato)

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(Adnkronos) – Serata da sogno per Roberto Mancini. L’ex ct della Nazionale, tecnico dell’Al Sadd, ha vinto il derby italiano degli ottavi di finale della Champions League asiatica, superando a Gedda (in Arabia) l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Per Mancini, successo per 4-2 ai rigori dopo il 3-3 maturato tra regolamentari e supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto dei francesi Benzema e Bouabre. Nei quarti, il suo Al Sadd troverà ora i giapponesi del Vissel Kobe. 

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Curiosità. Nella serata di ieri, Mancini si è portato contemporaneamente a casa lo scudetto del Qatar dopo che i rivali dello Shamal, 2° in classifica a -5 dalla squadra dell’ex ct azzurro, ha perso alla penultima giornata in casa contro il Qatar Sc. Svanite, dunque, le possibilità di rimonta. Mancini festeggia il 15° titolo vinto in carriera, in una serata da incorniciare.  

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