Mancini: “Conte garanzia, ma servono cambiamenti. Alisson andava inserito prima”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Riccardo Mancini. Di seguito, le sue dichiarazioni:

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“Conte in Nazionale? Si va sul sicuro, ma bisogna capire come e dove si riparte. Conte conosce le dinamiche della Nazionale, è un uomo di calcio, è vincente. Ma è da capire in che direzione va la Federazione. C’è l’intenzione di modificare il nostro calcio. C’è da capire anche l’intenzione di Antonio Conte: tornare a fare il ct è un lavoro assolutamente differente. La cosa certa è che se si dovesse ripartire da Conte, sarebbe una garanzia. Il nostro calcio ha bisogno di tante, troppe modifiche. La mia idea su Alisson Santos fuori dai titolari di Parma-Napoli? Conte ha capito che i FAB4 sono intoccabili e questa formula 2+2 può essere la migliore. Si è affidato ai giocatori più forti. Poi Alisson poteva spaccare la partita a gara in corsa, questo Napoli mi dava l’impressione di difettare con le conclusioni dal limite. Alisson ha fatto tutto da quando è entrato. La scelta di inserire Alisson poteva essere fatta prima. Inter merita lo Scudetto? Gli scontri diretti contano, ma fino ad un certo punto. Se vinci tutte le altre partite, il campionato lo vinci. Ci sono tanti meriti per l’Inter. Poi c’è il pensiero fisso di come sarebbe stato l’anno del Napoli senza tutti quegli assenti. Il Napoli ha sbagliato qualche partita contro l’Udinese, contro il Bologna. Il secondo posto quanto vale? Vale tantissimo, visto che l’Inter ha fatto il massimo. Renderebbe merito alla stagione. Kevin De Bruyne sbiadito contro il Parma? Io lo commento da 10 anni, è un giocatore favoloso. Contro le difese chiuse come il Parma, ogni grande giocatore farebbe fatica. Anche Yamal probabilmente farebbe fatica. KDB è stato un po’ sottotono contro il Parma, ma non è il solo. Ha bisogno di giocatori che vanno negli spazi, ma gli spazi non c’erano. Il difetto maggiore è stato non provarci dal limite e lui il tiro da fuori ce l’ha. Hojlund stessi gol di Malen? È un confronto che non va fatto. La sponda fatta a McTominay non è da tutti. È un giocatore che aiuta tanto la squadra. Certo che il numero di gol ci aiuta a raccontare la sua stagione, ma con Conte è cresciuto tantissimo. Ripensando alla sua esperienza all’Atalanta, oggi è un attaccante completo. Non può essere messo in discussione. Al Napoli serviva un po’ di velocità”