Lukaku tra recupero e incognite: quando rientra?

Romelu Lukaku prosegue il recupero in Belgio seguendo un programma personalizzato con medici di fiducia, rinviando il rientro a Napoli almeno alla prossima settimana. La scelta non rappresenta una rottura con il club, ma una strategia per tornare al massimo della condizione.

I contatti tra lo staff medico azzurro e quello belga sono continui e sereni, mentre i tempi di recupero restano incerti: Lukaku rientrerà solo quando sarà al 100%, evitando allenamenti intermedi.

Resta però un’incognita sul piano disciplinare: nonostante i buoni rapporti con la società, non si esclude una possibile multa per l’assenza prolungata.