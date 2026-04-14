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Lega Serie B: le date ufficiali della post regular season

By Giovanni Esposito
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L’assemblea della Lega serie B ha ratificato la decisione del Consiglio direttivo per le date playoff e playout del campionato e ne ha anche approvato la proposta sulle date di inizio e fine del prossimo, 2026/2027.

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In particolare, la prima giornata è prevista sabato 22 agosto, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto; l’ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.
Queste le date dei playoff: – martedì 12 maggio: turno preliminare playoff (gara unica, 6/a contro 7/a e 5/a contro 8/a) – sabato 16 maggio: andata semifinali playoff (6/a o 7/a contro 3/a) – domenica 17 maggio: andata semifinali playoff (5/a o 6/a contro 4/a) – martedì 19 maggio: ritorno semifinali playoff (3/a contro 6/a o 7/a) – mercoledì 20 maggio: ritorno semifinali playoff (4/a contro 5/a o 8/a) – domenica 24 maggio: andata finale playoff – venerdì 29 maggio: ritorno finale playoff Queste le date dei playout: – venerdì 15 maggio: andata finale (17/a contro 16/a) – venerdì 22 maggio; ritorno finale (16/a contro 17/a).
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