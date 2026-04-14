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Imbattibilità: all’inseguimento del primato di Sarri, un Maradona da record

By Gabriella Calabrese
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Il Maradona è diventato un fortino, non solo in Italia, ma in Europa. Lo stadio di Fuorigrotta merita ed insegue un record. Scrive il CdS: “Dopo il pareggio di Parma, che ha interrotto a cinque il numero delle vittorie consecutive, il Napoli riprenderà sabato alle 18 il suo percorso. Con percentuali ormai bassissime di difendere lo scudetto ma senza dubbio intenzionato a onorare la stagione fino all’ultima scena, blindando il secondo posto e tutti gli altri traguardi ancora possibili. È certamente prestigioso essere la squadra titolare della striscia di imbattibilità casalinga in campionato più lunga nei cinque campionati top d’Europa: 26 partite consecutive, di cui 11 risalenti alla scorsa stagione e 15 relative a quella ormai giunta al tramonto. Il record della storia del Napoli è di 35 giornate di imbattibilità a Fuorigrotta: tra il 16 maggio 1971 e il 9 dicembre 1973, per due stagioni con Chiappella in panchina e nella parte finale con Vinicio. Considerando che fino alla fine del campionato sono in calendario quattro partite in casa, la vetta è ancora lontana. Il Napoli può arrivare al massimo a 30, ma allo stesso tempo può eguagliare il primato di Sarri di imbattibilità casalinga in stagione. Tra l’altro, fu proprio la Lazio a battere per l’ultima volta al Maradona la squadra di Conte: era l’8 dicembre 2024 e in panchina c’era Baroni. Quella fu la seconda sconfitta in quattro giorni con i laziali, dopo quella negli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico”

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