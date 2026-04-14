Il retroscena su Malagò: così è saltato il patto della sfogliatella

Tra i buoni dolci alla parmigiana napoletana, i gamberi rossi di Mazara e il tubetto di Gragnano è andata in scena la seconda trattativa di giornata a Via Rosellini. Quella che toccava il tema “ scottante ” della causa sulla cessione dei diritti tv al cosiddetto cartello formato da IMG, MP Silva e B4 Capital che l’Antitrust, nel 2019, aveva giudicato restrittiva della concorrenza in riferimento al mercato internazionale. Era il secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea di ieri (dopo quello della candidatura di Malagò). E non c’è stato verso di affrontarlo prima dell’una. Qualcuno sostiene a causa dei profumi delle pietanze preparate dal celebre ristorante Terrazza Calabritto .

I club, capitanati dall’ad De Siervo, avrebbero voluto sistemare in fretta la questione. Del resto, come scrive Il Corriere dello Sport, erano praticamente tutti d’accordo nel dire sì alla proposta da 300 milioni di IMG. Ma la resistenza a oltranza di Lotito, che voleva andare avanti nella battaglia legale per ottenere più soldi, ha generato qualche polemica e una serie di reciproche accuse. Con toni segnalati piuttosto alti durante la riunione. Da qui, l’intuizione di qualche patron: basta scannarsi, parliamone a pranzo. Dopotutto, è noto ai più che la tavola distende le incomprensioni.

Un ragionamento che vale spesso, ma non sempre; soprattutto non quando si ha a che fare col tenace patron della Lazio, «il bastian contrario» come lo chiamano alcuni colleghi. Il pranzo a buffet non escludeva la presenza di tavoli sparsi qua e là. Così a prendere in mano la situazione ci avrebbe pensato Beppe Marotta, avvicinatosi a Lotito per tentare di fargli cambiare idea. Alla fine, l’interista si è dovuto arrendere. Neppure una serie di apprezzatissime sfogliatelle riccia e frolla hanno ammorbidito la resistenza del senatore. Che ha apprezzato le pietanze e poi ha comunque votato no. Risultato? Mozione passata con 19 favorevoli e 1 contrario.