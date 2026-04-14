Harry e Meghan in Australia, al via il tour (a titolo privato) tra beneficenza e business

(Adnkronos) –

Harry e Meghan sono arrivati in Australia per un tour di 4 giorni. Nel primo giorno di visita, il Duca e la Duchessa di Sussex si sono fatti dei selfie, hanno fatto giardinaggio con i pazienti e il personale medico di un ospedale e hanno aiutato i figli dei veterani a realizzare oggetti in ceramica. La coppia, che non è più parte attiva della famiglia reale e si trova in viaggio a titolo privato, alternerà visite a enti benefici, tra cui un centro di accoglienza per donne, e di raccolta fondi. Il programma riflette anche l’aspetto commerciale del viaggio, dato che il principe Harry terrà un discorso di apertura a un vertice per il quale i biglietti costano fino a 2.400 dollari australiani (quasi 1.500 euro) a persona. Meghan terrà conversazioni a tu per tu durante un “weekend tra ragazze” riservato alle donne a Sydney, organizzato dalle produttrici del podcast Her Best Life.

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La coppia è atterrata all’aeroporto di Melbourne intorno alle 6.30 di stamattina (ora locale) con un volo di linea della Qantas proveniente da Los Angeles. È la prima volta che Harry e Meghan visitano l’Australia dal 2018, anno in cui trascorsero circa nove giorni nel Paese nell’ambito di un intenso tour, pochi mesi dopo il loro matrimonio. Il “weekend tra ragazze senza precedenti”, a cui parteciperà Meghan presso l’hotel InterContinental Coogee Beach di Sydney, comprende lezioni di yoga, sessioni di terapia del suono, cene e serate in discoteca, al prezzo di 2.699 dollari australiani (oltre 1.600 euro) a persona. Chi è disposto a pagare ancora di più, fino a 2.000 euro, avrà accesso all'”esperienza VIP”, che include una foto di gruppo al tavolo con Meghan e una borsa omaggio. La coppia visiterà anche la capitale Canberra, ha riferito l’emittente nazionale ABC.

La visita dei Sussex ha già suscitato critiche, con Jess Wilson, leader dell’opposizione nello stato di Victoria, che ha condannato l’utilizzo del denaro dei contribuenti per fornire protezione alla coppia. Nel loro primo viaggio in Australia del 2018, Harry e Meghan andarono anche in Nuova Zelanda e nelle isole del Pacifico, una visita che attirò folle di fan entusiasti.

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