Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli

(Adnkronos) – “Voglio ringraziare Paolo, la cui porta è sempre rimasta aperta, e Antonio Tajani…”. Enrico Costa prende la parola all’assemblea dei deputati azzurri che lo ha appena eletto nuovo capogruppo alla Camera, al posto di Paolo Barelli, ricordando il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno”, esordisce Costa che indica due parole d’ordine: coesione e competenza. Poi si sofferma sul metodo che adotterà d’ora in poi: “Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno”.

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“Sono orgoglioso del lavoro portato avanti assieme al gruppo parlamentare che mi onoro di avere, per ben due volte, presieduto – dichiara Barelli, capogruppo uscente di Forza Italia – Ringrazio tutti i colleghi per gli obiettivi raggiunti in ambito legislativo, per i provvedimenti portati avanti, per le convergenze individuate tra equilibri e sensibilità differenti. L’attività, viva, dinamica della nostra comunità politica sono certo sarà ulteriormente valorizzata da Enrico Costa, a cui mi lega anche un’amicizia personale. Sono certo che Enrico saprà interpretare questo ruolo con determinazione e competenza, nel solco dei valori di Forza Italia, grazie ai quali dieci parlamentari – durante la mia presidenza – hanno scelto di aderire a Forza Italia. Io continuerò a lavorare, con la passione e l’entusiasmo di sempre, a sostegno del governo di centrodestra – guidato dal premier Giorgia Meloni – di cui Forza Italia è pilastro fondamentale e, naturalmente, resterò a disposizione dei nostri parlamentari e del nuovo capogruppo per individuare ogni iniziativa utile per evidenziare ulteriormente il lavoro virtuoso già espresso dal gruppo parlamentare che ho avuto la fortuna di presiedere”.

Il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, sottolinea in una nota: “Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell’interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento”.

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