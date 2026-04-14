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Errore sul gol di Strefezza: le scuse di Juan Jesus

By Gabriella Calabrese
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Prossimo avversario sabato al Maradona. Arriverà la Lazio di mister Sarri. Da oggi il Napoli, come scrive il CdS, comincerà la preparazione della sfida al centro sportivo di Castel Volturno e la trasferta di Parma sarà ufficialmente il passato. Ieri, però, Juan Jesus è tornato sull’episodio del primo minuto del primo tempo che ha condizionato l’andamento della partita: suo l’errore dopo 33 secondi che ha consentito a Strefezza di realizzare l’1-0. Capita. «Il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso», ha scritto JJ sui social.

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