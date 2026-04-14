Errore sul gol di Strefezza: le scuse di Juan Jesus

Prossimo avversario sabato al Maradona. Arriverà la Lazio di mister Sarri. Da oggi il Napoli, come scrive il CdS, comincerà la preparazione della sfida al centro sportivo di Castel Volturno e la trasferta di Parma sarà ufficialmente il passato. Ieri, però, Juan Jesus è tornato sull’episodio del primo minuto del primo tempo che ha condizionato l’andamento della partita: suo l’errore dopo 33 secondi che ha consentito a Strefezza di realizzare l’1-0. Capita. «Il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso», ha scritto JJ sui social.

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