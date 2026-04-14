Del Genio: “Condivido ADL, ma oggi si vince segnando di più”

Paolo Del Genio, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato le parole di Aurelio De Laurentiis condividendone gran parte del pensiero, ma esprimendo un dissenso sul tema del gioco e dell’evoluzione del calcio.

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Secondo il giornalista, infatti, oggi non è più la sola solidità difensiva a determinare le vittorie: “Condivido tutto di quello che ha detto ADL, tranne il passaggio sugli allenatori che difendono che poi sono quelli che vincono. Non è più così caro presidente, vedi l’Inter quest’anno. Certo devi difendere bene, ma basta vedere in tutta Europa si vince più segnando tanto che incassando poco. Con Sarri e Spalletti pure si subì poco ma segnando tanto. Quest’anno si prendono più gol di chi è anche offensivo quindi bisogna conoscere le statistiche e l’evoluzione del calcio. Non deve ascoltare consiglieri, alcuni evidentemente non so quanto esperti”.