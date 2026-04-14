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De Laurentiis dal New York Times: “Conte non abbandonerà mai il Napoli, è una persona seria”

Tra futuro della panchina e filosofia di gioco, il presidente azzurro difende il progetto e il rapporto con Conte

By Guido Russo
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Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in un lungo colloquio con The Athletic e il New York Times nella sua villa di Beverly Hills, affrontando diversi temi legati al presente e al futuro del club.

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Il numero uno azzurro si è soffermato soprattutto sulla situazione di Antonio Conte, escludendo un possibile addio improvviso: “È una persona molto seria, ha un contratto con me. Non credo che mi abbandonerà all’ultimo momento, sarebbe un problema anche per il Napoli. Se dovesse decidere di andare via, lo comunicherebbe per tempo”. De Laurentiis ha sottolineato come, in caso di separazione, ci sarebbe margine per individuare un sostituto.

Il presidente ha poi raccontato anche il primo incontro con il tecnico, avvenuto anni fa alle Maldive, descrivendolo come un confronto che lo colpì profondamente per la visione del calcio di Conte, definendolo una figura in grado di dare grande disciplina e struttura alle squadre.

Infine, De Laurentiis ha ribadito la propria idea di calcio, basata sull’equilibrio e sulla solidità difensiva: secondo il presidente, infatti, una squadra organizzata in fase di non possesso ha maggiori possibilità di successo rispetto a un approccio esclusivamente offensivo.

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