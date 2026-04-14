De Laurentiis al NYT: “Conte in Nazionale? O subito o niente”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al New York Times. Ha parlato del calcio e della sua visione di esso, del Napoli, del bisogno di gol per lo spettacolo, di Marek Hamsik quale esempio di lealtà e non si è sottratto all’argomento più scottante. Il suo allenatore, Antonio conte, in ottica Nazionale: “Innanzitutto, al momento non abbiamo un presidente della federazione. Quindi nessuno può decidere di nominarlo. Perciò, prima di tutto, dobbiamo risolvere il problema della federazione. Altrimenti, dovremo aspettare le nuove elezioni della federazione, a metà giugno. Antonio Conte è una persona molto seria. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di lavoro per costruire un Napoli fortissimo… è pur sempre una sua creazione. Quindi ucciderebbe il suo bambino, abbandonandolo proprio all’ultimo minuto. Oppure… decide subito e dice “Vorrei andare”. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare ci penserei cento volte”

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