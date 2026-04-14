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D’Alessandro esalta un azzurro: “Non lo scambierei con Leao”

By Emanuela Menna
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Il giornalista Massimo D’Alessandro, intervenuto a Il Bello del Calcio su Televomero, ha espresso grande apprezzamento per Alisson Santos, esterno in prestito dallo Sporting Lisbona.

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Durante l’intervento ha dichiarato: “Io oggi stravedo per Alisson Santos, per questo calciatore. L’ho detto e lo ripeto, non lo scambierei con Rafael Leao. Non so voi ma io assolutamente no”, facendo un confronto diretto con Rafael Leao.

Intanto il Napoli ha deciso di puntare su di lui, attivando il riscatto per circa 15 milioni di euro da versare allo Sporting.

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