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Champions League: I risultati dei quarti di finale di questa sera

By Guido Russo
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I primi due quarti di finale sono andati in archivio e ci hanno dato due verdetti importanti: l’Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain sono le prime due semifinaliste di questa edizione della Champions League.

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Gli spagnoli perdono uno scontro al cardiopalma contro il Barcellona, ma è una sconfitta dal sapore dolce poiché arrivata per 2-1 e che, in virtù del risultato dell’andata, permette ai ragazzi del Cholo di passare il turno.

Le reti per il Barça sono state segnate da Lamine Yamal e Ferran Torres, mentre per l’Atletico ha segnato l’ex Atalanta Ademola Lookman.

Tutto facile (o quasi) per il Paris Saint-Germain, che per larga parte della partita soffre gli attacchi del Liverpool ma riesce a mantenere la porta inviolata e, nel finale, riesce anche a bucare Mamardashvili per ben due volte con il Pallone d’Oro in carica Ousmane Dembélé.

In semifinale i “Colchoneros” affronteranno la vincente di Arsenal – Sporting Lisbona, mentre il PSG una tra Bayern Monaco e Real Madrid.

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