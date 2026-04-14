CDS-La Serie A “sceglie” Malagò, ma la strada è lunga

Entra nel vivo la “caccia” allo scranno principale della FIGC. Come noto, la Lega Serie A, a seguito della riunione di ieri, ha indicato Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC. ma che peso hanno le singole leghe all’interno della Federazione per quanto concerne l’elezione del numero 1 del Calcio italiano? Lo spiega il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“L’assemblea della Figc, convocata per il 22 giugno, chiamerà al voto le quattro leghe (A, B, C e LND) e le componenti tecniche (calciatori e allenatori). Nelle prime due leghe i delegati coincidono col numero dei club (20 di A, 20 di B), mentre in Serie C votano in 57 (tutte le società tranne le tre seconde squadre di Inter, Atalanta e Juve). Dopo la riforma dello statuto che ha dato più peso alla Serie A e che ha portato alla fuoriuscita degli arbitri dal consiglio federale, la Lega di A esprime il 18% dei voti, la B il 6% e la C il 12%. Ai dilettanti la quota più alta, ossia il 34%; i calciatori pesano per il 20%, gli allenatori il 10%”.